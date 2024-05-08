Okul Müdürü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Okul Müdürü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisiyle kaskı kafasından fırlayan okul müdürü hayatını kaybetti. Kazayı duyan öğretmenler gözyaşlarına boğuldu.

08.05.2024 20:34
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Okul Müdürü motosikletiyle eve dönüş yolunda trafik kazasında hayatını kaybetti

Kazayı duyup olay yerine gelen öğretmenler gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisiyle kaskı kafasından fırlayan okul müdürü hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya- Kemer Yolu Küçük Çaltıcak Kavşağında meydana geldi. Okul çıkışı Kemer istikametinden Antalya yönüne doğru seyir halinde olan Erkan Şahin yönetiminde ki 07 FHL 57 plakalı motosiklet Küçük Çaltıcak kavşağına geldiğinde kavşaktan dönmek isteyen Selahattin Özbey,yönetiminde ki 07 AYF 681 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı yören diğer araç sürücülerinin ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı

112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen çarpmanın etkisiyle savrulan ve kaskı kafasından fırlayan Erkan Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Göynük İlköğretim Okulu'nda müdür olarak görev yaptığı öğrenilen Şahin'in kaza yaptığını öğrenen okulda görevli öğretmen arkadaşları da olay yerine geldi. Şahin'in olay yerinde kanlar içerisindeki cansız bedenini gören arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Şahin'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okul Müdürü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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