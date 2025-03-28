Okul Müdürüne Saldırı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Okul Müdürüne Saldırı Güvenlik Kamerasında

Geniş Video İzle

Aksaray'da kız öğrenciye tokat atan müdüre, veli ve yakınları saldırdı; olay güvenlik kamerasında.

28.03.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da okul müdürüne saldırı kamerada

AKSARAY - Aksaray'da kız öğrenciye tokat attığı iddia edilen okul müdürü, öğrenci velisi ve yakınları tarafından okul bahçesinde saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavgayı okul bahçesinde bulunan diğer veliler ayırdı.

Olay, dün Pınar Mahallesi'nde bulunan Gazipaşa İlkokulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul müdürü M.E. iddiaya göre bir kız öğrenciye tokat attığı gerekçesi ile öğrencinin okula gelen yakınlarıyla görüştü. Okulun dışında öğrenci yakınlarıyla görüşen okul müdürü tansiyonun yükselmesi nedeniyle tekrar okulun bahçesine girmek isterken, bu sırada üzerine yürüyen bir şahıs okul müdürünü tekme atarak yere düşürdü. Yere düşen müdürü defalarca yumruklayan şahıs okul bahçesinde bulunan vatandaşlar tarafından ayrıldı. Şahsın yanında gelen 2 kadın ise ellerindeki sopalarla güvenlik kameralarına yansırken, müdürü darp eden şahıs vatandaşlar tarafından okul dışına çıkarıldı. Darp sonucu yaralanan okul müdürü olay yerine çağırılan ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken müdürün aynı gün taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin geldiği olay yerinde inceleme başlatılırken, yaşanan saldırı olayıyla ilgili bazı eğitim sendikaları meydanda basın açıklaması yaparak yaşanan saldırıyı kınadı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Eğitim, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okul Müdürüne Saldırı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı

19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
08:38 Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
08:31 Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
08:19 Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
08:18 Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
08:02 Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
08:00 Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 20:10:11. #7.12#
SON DAKİKA: Okul Müdürüne Saldırı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement