Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak ölümüne neden olan zanlı adliyeye sevk edildi

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"Böyle bir senaryonun asla parçası olmayacağız"

Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü

Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı sessizliğini bozdu

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.