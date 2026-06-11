Okul Sahibi, İdari Müdürü Silahla Yaraladı - Son Dakika
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Okul Sahibi, İdari Müdürü Silahla Yaraladı

Okul Sahibi, İdari Müdürü Silahla Yaraladı
11.06.2026 21:44
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Sarıyer'de bir özel okul sahibi, alacaklar yüzünden tartıştığı müdürü yaralayıp kaçtı.

İstanbul Sarıyer'de bir özel okul sahibi, alacak verecek yüzünden tartıştığı okulun idari işler müdürünü silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan okul sahibi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de bulunan bir özel okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel okul sahibi Can O. (59) ile Okulun İdari İşler Müdürü Gülcan K. (36) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada okul sahibi Can O., idari işler müdürü Gülcan K.'yi silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan Gülcan K., yardım istedi. Can O., ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şüpheli, Sarıyer Asayiş Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıyer, Olaylar, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul Sahibi, İdari Müdürü Silahla Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fuat Polat Fuat Polat:
    vay anasına bu yaşlı adam böyle yapmasın ya böyle işler eski zamanlar böylemi olurdu keşke sabrı artsın insanlar! 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Yıldız Mustafa Yıldız:
    bu tür olaylar nedeniyle ülkemizde silah kontrolü çok önemli çünkü çevremize ve güvenliğimize zarar veriyo 0 0 Yanıtla
  • Şafak Sevinç Şafak Sevinç:
    ya masraf derdi var özel okul sahibinin bi de silah mı taşıyo arkada ya bu işin masrafı çıkmıyo ki esnafa harcı da var vergisi de var şimdi de mahkeme masrafı 0 0 Yanıtla
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