Okul saldırısı davasına bakan başkan ve hakimin görev yeri değiştirildi

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın yargılamasını yürüten ağır ceza mahkemesi başkanı ve hakimin görev yerinin değiştirildiği iddia edildi.

Kahramanmaraş'ta Ayşer Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması geçtiğimiz 4 Eylül'de gerçekleşti. Uzun süren duruşma sonunda mahkeme heyeti saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi. Ancak saldırıda hayatını kaybeden ailelerinin avukatı tahliye kararına itiraz etti. Yapılan itiraz sonrası Pınar Peyman Mersinli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli, işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırıda hayatını kaybeden aileler Mersinli'nin tahliye edilmesine tepki göstermiş ardından avukatları aracılığıyla reddi hakim kararında bulunacaklarını da açıklamıştı. Ancak, aileler henüz reddi hakim başvurusunda bulunmadı.

Kahramanmaraş'ta kamuoyunun yakından takip ettiği Ayşer Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davaya bakan heyette görev değişikliği yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) mazeret kararnamesi kapsamında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Dilan Adana'ya, hakim Tayyar Zümrüt ise Aksaray'a atanarak görev yerlerinin değiştirildiği iddia edildi.