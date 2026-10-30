Okulda baygın bulunan 57 yaşındaki hizmetli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Okulda baygın bulunan 57 yaşındaki hizmetli hayatını kaybetti

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Okulda baygın bulunan 57 yaşındaki hizmetli hayatını kaybetti
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 20 yıldır görev yaptığı ilkokulda öğretmenler odasında baygın halde bulunan 57 yaşındaki geçici işçi Mithat Dinç, hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 20 yıldır görev yaptığı ilkokulda öğretmenler odasında baygın halde bulunan 57 yaşındaki geçici işçi Mithat Dinç, hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Dinç'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Olayın ardından okulda eğitime bir gün ara verildi.

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Yalçın İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda yaklaşık 20 yıldır geçici işçi olarak görev yaptığı öğrenilen bekar Mithat Dinç, sabah saatlerinde okula gelerek günlük işlerini yapmaya başladı.

Bir süre sonra öğretmenler odasında Dinç'i baygın halde bulan öğretmenler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği öğrenildi

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilen Dinç'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olayın ardından okulda güvenlik önlemleri alınırken eğitime bir gün ara verildi.

Mithat Dinç'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Gümüşçay Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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