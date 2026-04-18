Okulda Saldırı Hazırlığı İddiası: 8 Gözaltı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okulda Saldırı Hazırlığı İddiası: 8 Gözaltı

18.04.2026 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, okulda saldırı planladıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir okulda saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ev hapsine çarptırılırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören bir grup öğrencinin, kendi aralarında kurdukları mesajlaşma grubunda eylem planladıkları tespit edildi. "12/A Aviyonik" isimli 20 kişilik WhatsApp grubunda yazışan öğrencilerin, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına benzer bir eylem üzerine detaylı konuştukları belirlendi. Tehdit içerikli mesajların jandarma ekiplerince tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon neticesinde mesajlaşma grubunda tehdit içerikli mesajlar paylaşan ve saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen T.Y. (17), A.K. (17), A.E.Ö. (17), E.K. (17), R.D. (18), F.G. (17), Ç.S. (17) ve A.Ç. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve dijital materyallerinde arama yapılarak delillere el konuldu.

Haklarında ev hapsi kararı verildi

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, 'korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçlamasıyla mevcutlu olarak Torbalı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden T.Y., E.K., F.G. ve Ç.S., Cumhuriyet Savcılığında verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Torbalı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.K. ile A.E.Ö. imza yükümlülüğü içeren adli kontrol şartıyla salıverilirken diğer şüpheliler R.D. ve A.Ç. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Torbalı, İzmir, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 00:20:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.