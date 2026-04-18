Okulda Saldırı Hazırlığı İddiası: 8 Gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir okulda saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si ev hapsine çarptırılırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören bir grup öğrencinin, kendi aralarında kurdukları mesajlaşma grubunda eylem planladıkları tespit edildi. "12/A Aviyonik" isimli 20 kişilik WhatsApp grubunda yazışan öğrencilerin, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına benzer bir eylem üzerine detaylı konuştukları belirlendi. Tehdit içerikli mesajların jandarma ekiplerince tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon neticesinde mesajlaşma grubunda tehdit içerikli mesajlar paylaşan ve saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen T.Y. (17), A.K. (17), A.E.Ö. (17), E.K. (17), R.D. (18), F.G. (17), Ç.S. (17) ve A.Ç. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve dijital materyallerinde arama yapılarak delillere el konuldu.

Haklarında ev hapsi kararı verildi

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, 'korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçlamasıyla mevcutlu olarak Torbalı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden T.Y., E.K., F.G. ve Ç.S., Cumhuriyet Savcılığında verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Torbalı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.K. ile A.E.Ö. imza yükümlülüğü içeren adli kontrol şartıyla salıverilirken diğer şüpheliler R.D. ve A.Ç. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. - İZMİR