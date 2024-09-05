Malatya'da ağır hasarlı binada sadece kemikleri kalmış ceset bulundu - Son Dakika
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Malatya'da ağır hasarlı binada sadece kemikleri kalmış ceset bulundu

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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki ağır hasarlı bir binada, yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiği tespit edilen bir erkek cesedi bulundu. Olay, binanın sahibi tarafından yapılan yıkım tebligatı sonrası meydana geldi. Cesedin, Haşim Babür'e ait olduğu belirlendi.

05.09.2024 15:07
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Malatya'da ağır hasarlı bir binada sadece kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu. Olay, 11.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Mehmet Özbek sokakta bulunan ağır hasarlı bir binanın sahibi L.S.'ye yapılan yıkım tebligatı sonrası şahıs, binada yaklaşık bir yıldır kalan Haşim Babür'ü bilgilendirmek için bölgeye gitti.

Öldüğü 9 ay sonra fark edildi: Sadece kemikleri kalmış erkek cesedi bulundu

9 AY ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Binada ağır bir koku ile karşılaşan L.S., durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler ikinci katta yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen bir erkek cesedi buldu. Sadece kemikleri kalmış cesedin yakınları kent dışında yaşayan Haşim Babür'e ait olduğu tespit edildi. Haşim Babür'ün cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya\'da ağır hasarlı binada sadece kemikleri kalmış ceset bulundu
Kaynak: İHA

3-sayfa, Malatya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da ağır hasarlı binada sadece kemikleri kalmış ceset bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Haluk Akkaya: Hıc mı bı akraba eş dost arkadaşı yokmuş ?kimse metak etmemiş mi? Yazık günah adama içler acısı bi durum 25 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Yakınları 9 aydır yokluğunu fark etmemiş mi ilginç. 19 1 Yanıtla
  • Osman Gökalp: Olaya bak 16 2 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı: Çok üzücü. Allah rahmet eylesin. Allah ölümünde hayırlısını versin inşallah ?? 17 0 Yanıtla
  • Murat Saka: İnsan hayatımın hiç değeri kalmadı 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Malatya'da ağır hasarlı binada sadece kemikleri kalmış ceset bulundu - Son Dakika
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