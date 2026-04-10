10.04.2026 08:08
Meksika'nın Olmeca rafinerisinde çıkan yangında kimse yaralanmadı, alevler kontrol altına alındı.

Meksika ulusal petrol şirketi Pemex, ülkenin güneyindeki Olmeca rafinerisinde yangın çıktığını açıkladı. Tesiste bir aydan kısa süre içinde çıkan ikinci yangın olarak kayıtlara geçen olayda kimsenin yaralanmadığı ve alevlerin söndürüldüğü bildirildi.

Meksika'da yangın paniği yaşandı. Meksika ulusal petrol şirketi Pemex'ten yapılan açıklamaya göre; ülkenin güneyindeki Olmeca rafinerisinde bulunan bir kok kömürü depolama alanında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 150 kişilik personelle müdahale edilirken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Pemex direktörü ve Olmeca rafinerisi müdürü, yangının yalnızca kok kömürü depolama alanıyla sınırlı olduğunu ve kontrol altına alındığını bildirdi. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Sheinbaum, yangın söndürme çalışmalarına Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri ve yerel hükümet personelinin de destek verdiğini ifade etti.

5 kişi hayatını kaybetmişti

Yangın, Olmeca rafinerisinde bir aydan kısa süre içinde çıkan ikinci yangın olarak kayıtlara geçti. 17 Mart'ta aynı tesisin yakınındaki atık birikintilerinin alev alması sonucu çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Arizona’da küçük uçak kazası: 2 ölü Arizona'da küçük uçak kazası: 2 ölü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
40 günlük savaşta İran’da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti 40 günlük savaşta İran'da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
08:08
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor
Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
07:49
Akaryakıta rekor indirim Tarihi düşüş pompa yansıdı
Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı
07:16
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu
Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
05:53
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
00:53
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Advertisement
