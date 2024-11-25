Erzurum'un Oltu ilçesinde yola çıkan ayı otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Edinilen bilgiye göre Oltu Orucuk Köyü mevkiinde otomobil ile seyreden sürücü bir anda yola çıkan boz ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle boz ayı telef olurken otomobilin ön tarafında büyük hasar oluştu. Otomobildekiler kaza sonrası büyük bir şok yaşadı. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Oltu'da Ayı Kazası: Boz Ayı Telef Oldu - Son Dakika
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