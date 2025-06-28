Erzurum'un Oltu ilçesinde taş ocağında meydana gelen göçükte 3 kişinin hayatını kaybettiği hadisenin ardından hastane önündeki yakınları ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.
Göçük sonrası Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan 3 taş ocağı işçisinin yakınları hastane önünde yoğunluk oluşturdu. Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin 3 madencinin de hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından yakınları baygınlık geçirdi. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Oltu'da Taş Ocağında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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