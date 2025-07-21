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Oltu MYO'da Müdür Değişikliği

Oltu MYO\'da Müdür Değişikliği
21.07.2025 14:54
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Doç. Dr. Fikret Doğru, Oltu MYO müdürlüğünü Prof. Dr. Zekarya Akkuş'a devretti.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük görevinde değişiklik yaşandı.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Oltu MYO Müdürü olarak görev yapan Doç. Dr. Fikret Doğru, bilimsel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla görevini Prof. Dr. Zekarya Akkuş'a devretti.

Görev değişimi, Oltu MYO Müdürlüğü makamında düzenlenen törenle gerçekleşti. Törene çok sayıda akademisyen katıldı. Görev süresince yapılan çalışmalarda kendisine destek veren akademik ve idari personele teşekkür eden Doç. Dr. Fikret Doğru, yeni müdür Prof. Dr. Zekarya Akkuş'a bir buket çiçek takdim ederek başarılar diledi. Yeni MYO Müdürü Prof. Dr. Zekarya Akkuş da, Doç. Dr. Fikret Doğru'ya başarılı görev süreci dolayısıyla bir plaket sundu. Akkuş, konuşmasında meslektaşlarına teşekkür ederek, yeni görevinde akademik camianın desteğini beklediğini ifade etti.

Prof. Dr. Zekarya Akkuş Kimdir?

1976 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğan Prof. Dr. Zekarya Akkuş, 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında aynı fakültede Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını, 2007 yılında ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında yardımcı doçent, 2017'de doçent, 2023 yılında ise profesör unvanını aldı. Prof. Dr. Akkuş, Sosyal Bilgiler ve Tarih Eğitimi alanında önemli çalışmalara imza attı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oltu MYO'da Müdür Değişikliği - Son Dakika

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