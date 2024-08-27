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Ölüm geçidinde yine kaza: 4 kişi hayatını kaybetmişti

İSTANBUL - Bakırköy'de tren geçidine çarpan tır, seyir halindeki İETT otobüsünün üzerine devrildi. Feci kazada 8 kişi yaralandı. Daha önce de benzer kazaların yaşandığı ölüm geçidinde geçtiğimiz Mart ayında bir tır otomobilin üzerine devrilmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Bakırköy'de bir tırın İETT otobüsünün üzerine devrildiği alt geçit sabıkalı çıktı. Sık sık kazalarla gündeme gelen geçit bölge sakinlerinin tepkisini çekse de, soruna bir türlü çözüm bulunamadı. Daha önce pek çok benzer kazanın yaşandığı ölüm geçidinde 11 Mart 2024 tarihinde bir tır otomobilin üzerine devrilmiş, araçtaki 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayı yapan tırın, 23 Nisan 2019'da da aynı köprüye çarparak devirdiği ortaya çıkmıştı. Aynı yerde 29 Nisan 2023 tarihinde ise Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de bir tırın dorsesi devrilmiş, oyuncu kazadan yaralı kurtulmuştu.