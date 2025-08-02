Iğdır'da trajik bir olay yaşandı. Bir kişi, araç lastiğine hava basmaya çalıştığı sırada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. O anlar, olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın lastiğe hava bastığı sırada ani bir patlama yaşandığı ve savrularak yere düştüğü anlar açıkça görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › ''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti - Son Dakika
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