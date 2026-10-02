Önce motosikletle kovaladılar sonra köpeği çaldılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletli 2 kişi, sokakta görüp kovaladıkları köpeği girdiği evden çalarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 643 Sokak üzerinde motosikletleri ile seyreden iki kişi sokakta gördükleri köpeği dakikalarca kovaladı. Köpek ise yaşadığı eve kaçtı. Pes etmeyen motosikletliler köpeğin yaşadığı eve gelerek bahçe kapısından girip köpeği alarak kaçtı. Tüm bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibi görüntüler üzerine köpeğini çalan iki kişiden şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.