3.Sayfa

Operasyona gelen polisleri fark edip kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı

ADANA - Adana'da operasyona gelen polis ekiplerini fark ederek komşu evlerin damlarına atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekiplerince Gülbahçesi Mahallesi'nde suç unsurları bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Mehmet B. kaçmaya başladı. Evin damına çıkarak komşu evlerin damına atlayarak kaçmaya başlayan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Mehmet B.'nin ikamet ettiği evde arama gerçekleştiren polis ekipleri; 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 30 mermi, 1 AK-47 şarjörü, 29 fişek, 56 uyuşturucu hap, 55,5 gram uyuşturucu madde ile çelik yelek ele geçirdi.

Mehmet B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklandı.