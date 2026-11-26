İstanbul'da üç gün önce bir suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 56 şüpheli adliyeye gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir suç örgütü hakkında soruşturma başlatmış; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlemişti.

Operasyonda gözaltına alınan ve suç örgütü mensubu olan 56 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.