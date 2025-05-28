Oradan oraya atlıyordu, sonra bakın ne oldu

Sosyal medyada dikkat çekmek ve daha fazla takipçi kazanmak için yapılan ilginçliklere yenisi eklendi. İstanbul'da bir kişi, tarihi duvara tırmandı.
Etraftakilerin korkulu bakışlarına aldırmayan şahıs, duvardan da direğe atladı. Çevredekiler şahsı çığlık çığlığa izlerken şahıs tehlikeli hareketlerine devam etti.
Şahsı aşağıda polis bekliyordu. Polis, şahsı yere iner inmez kelepçeleyerek yaka paça gözaltına aldı.
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