Ordu Akkuş'ta 100 metrekarelik fındık harmanındaki yangında 5 ton fındık zarar gördü - Son Dakika
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Ordu Akkuş'ta 100 metrekarelik fındık harmanındaki yangında 5 ton fındık zarar gördü

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Ordu Akkuş\'ta 100 metrekarelik fındık harmanındaki yangında 5 ton fındık zarar gördü
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde Gürgenliyatak Mahallesi'ndeki 100 metrekarelik fındık harmanında dün akşam saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 5 ton fındık zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde fındık harmanında çıkan yangında yaklaşık 5 ton fındık zarar gördü.

Olay, ilçenin Gürgenliyatak Mahallesi Halilönü mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Yılmaz'a (70) ait yaklaşık 100 metrekarelik fındık harman alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, harmanda bulunan yaklaşık 5 ton fındığın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaİtfaiyeEkonomiGüncelAkkuşOrduSon Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Akkuş'ta 100 metrekarelik fındık harmanındaki yangında 5 ton fındık zarar gördü - Son Dakika
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