Ordu\'da 1 kilo 894 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

Ordu'da 1 kilo 894 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinde 208 adet halinde 1 kilo 894 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyonda toplam 1 kilo 894 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 farklı operasyon kapsamında 3'ü yabancı uyruklu toplam 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik işlemlerde 208 adet halinde toplam 1 kilo 894 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Haklarında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan 6 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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