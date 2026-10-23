Ordu\'da 1 kilo 894 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu ticaretine yönelik 2 ayrı operasyonda toplam 1 kilo 894 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 farklı operasyon kapsamında 3'ü yabancı uyruklu toplam 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik işlemlerde 208 adet halinde toplam 1 kilo 894 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Haklarında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan 6 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.