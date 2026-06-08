Ordu'da 3 Araçlı Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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Ordu'da 3 Araçlı Kaza: 7 Yaralı

Ordu\'da 3 Araçlı Kaza: 7 Yaralı
08.06.2026 14:13
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ulubey-Ordu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu yönüne seyreden Nizamettin Akçin (64) idaresindeki 28 AAS 329 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Berat Özdemir (20) yönetimindeki 52 AGR 177 plakalı motosiklet ile Fatih Demirtaş'ın (37) kullandığı 52 FM 185 plakalı araca çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Berat Özdemir, otomobil sürücüsü Nizamettin Akçin, diğer araç sürücüsü Fatih Demirtaş ile araçlarda yolcu olarak bulunan Koray Yılmaz (34), Yeter Türker (44), Barış Soylu (37) ve Ekrem Kır (68) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ekrem Kır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 3 Araçlı Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika

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