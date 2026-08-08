Kumru’da ahır yangını: 1 buzağı telef oldu

Ordu'nun Kumru ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 buzağı telef olurken, 1 inek yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Fizme Mahallesi Dikmece mevkisinde Adem Sinop'a ait ahırda dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde yufka açıldığı sırada duvarın ısınması sonucu ahırda bulunan saman gece saatlerinde alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler ahıra yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 buzağı telef olurken, 1 inek yaralı olarak kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.