Ordu\'da Akraba Kavgası: Bir Ölü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Kadıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Yılmaz (60) ile akrabası Engin Yılmaz (68) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine iddiaya göre Muammer Yılmaz, akrabası Engin Yılmaz'a ruhsatsız tabancayla 2 el ateş etti. Karın ve bacak bölgesinden yaralanan Engin Yılmaz, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yakalanan Muammer Yılmaz gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU