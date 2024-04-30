Ordu'da Aranan 19 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da Aranan 19 Şahıs Yakalandı

Ordu\'da Aranan 19 Şahıs Yakalandı

Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranması bulunan 19 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 32 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 19 şahıs da yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. Tutuklanan 11 şahıs cezaevine gönderildi.

30.04.2024 15:32
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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 19 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 32 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 19 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 11'İ tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Aranan 19 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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