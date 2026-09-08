Ordu'da bir haftalık trafik denetiminde 16 bin 910 araç incelendi - Son Dakika
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Ordu'da bir haftalık trafik denetiminde 16 bin 910 araç incelendi

Ordu\'da bir haftalık trafik denetiminde 16 bin 910 araç incelendi
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Ordu'da trafik ekipleri son bir haftada 16 bin 910 araç ve sürücüsünü denetledi, 2 bin 788 sürücüye işlem uygulandı. Denetimlerde 62 yaralanmalı kazada 95 kişi yaralanırken, 21 araç trafikten men edildi ve 54 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 16 bin 910 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 62 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 95 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 54 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 49 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 14 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 27 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 655 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 123 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 333 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 72 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 59 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 910 araç kontrol edildi, 2 bin 788 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 21 araç trafikten men edildi ve 54 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da bir haftalık trafik denetiminde 16 bin 910 araç incelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da bir haftalık trafik denetiminde 16 bin 910 araç incelendi - Son Dakika
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