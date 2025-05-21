Ordu\'da Boğulma Olayında İki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Ordu'da girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşadıktan sonra hastaneye kaldırılan bir öğrenci daha hayatını kaybetti. Olayda can kaybı ikiye yükseldi.

Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Mayıs Yedisi dolayısıyla kumsala geldi. Bu esnada denize giren öğrencilerden Yiğitcan Kıran (17), Orhan Kadirhan Bilkay (17) ve A.Ö., bir süre sonra rip akıntısına kapıldı.

Diğer öğrencilerin ihbarı üzerine sudan çıkartılan 3 öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ordu'da çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay dün, Yiğitcan Kıran ise bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - ORDU