Ordu'da denizde ölü bulunan balıkçı, Güzelyalı Merkez Camii'nde toprağa verildi - Son Dakika
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Ordu'da denizde ölü bulunan balıkçı, Güzelyalı Merkez Camii'nde toprağa verildi

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Ordu\'da denizde ölü bulunan balıkçı, Güzelyalı Merkez Camii\'nde toprağa verildi
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Altınordu'dan balık tutmak için kayığıyla denize açılan balıkçının cansız bedeni, Perşembe Çerli Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde bulundu. Güzelyalı Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından balıkçı, aynı mahallede toprağa verildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinden balık tutmak için kayığıyla denize açılan ve Perşembe ilçesinde denizde cansız bedeni bulunan balıkçı, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesinden kendi kayığıyla denize açılan ve yapılan arama çalışmalarının ardından Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde cansız bedenine ulaşılan Özen Arslan (65) için Altınordu ilçesindeki Güzelyalı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahallede toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak amacıyla dün akşam saatlerinde denize açılan Özen Arslan'a ait kayık, bir süre sonra Güzelyalı Mahallesi'nde çalışır halde kıyıya vurdu. İhbar üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bir süre devam eden arama çalışmaları sonucu Arslan'ın cansız bedeni, Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulundu.

Kaynak: İHA
GüzelyalıAltınorduPerşembe3. SayfaGüncelYaşamOrduOlaySon Dakika

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