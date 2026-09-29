Ordu\'da denizde ölü bulunan balıkçı, Güzelyalı Merkez Camii\'nde toprağa verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinden balık tutmak için kayığıyla denize açılan ve Perşembe ilçesinde denizde cansız bedeni bulunan balıkçı, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesinden kendi kayığıyla denize açılan ve yapılan arama çalışmalarının ardından Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde cansız bedenine ulaşılan Özen Arslan (65) için Altınordu ilçesindeki Güzelyalı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahallede toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan balık tutmak amacıyla dün akşam saatlerinde denize açılan Özen Arslan'a ait kayık, bir süre sonra Güzelyalı Mahallesi'nde çalışır halde kıyıya vurdu. İhbar üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bir süre devam eden arama çalışmaları sonucu Arslan'ın cansız bedeni, Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulundu.