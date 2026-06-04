Ordu'da Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçirdi

Ordu\'da Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçirdi
04.06.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulubey'de kalp krizi geçiren dolmuş şoförü hayatını kaybetti, yolcular yara almadı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren dolmuş şoförü aracı bariyerlere çarparak durdurdu. Hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybetti, yolcular yara almadan kurtuldu.

Olay, ilçenin Çatallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duraktan yolcuları aldıktan sonra Ordu istikametine seyreden 52 M 0504 plakalı dolmuşun şoförü Cantürk Topal (38), direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Şoför Topal, yolcu dolu aracı bariyerlere kontrollü şekilde çarparak durdurdu. Bu esnada yolcular 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu, şoföre olay yerinde müdahale etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Cantürk Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan yolcular ise şoförün kontrollü şekilde bariyere çarpmasından dolayı yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Ulubey, Ulaşım, Yaşam, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:21
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 18:21:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Ordu'da Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.