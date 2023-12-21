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Ordu'da APP plaka operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da APP plaka operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından Avrupa press plaka operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda bir atölyede yapılan aramalarda sahte mühür basım makinası, plaka baskı pres makinası, plaka baskı kalıbı, plaka boyama makinası ve çok sayıda sahte plaka ele geçirildi.

Ordu\'da APP plaka operasyonunda 3 kişi tutuklandı
21.12.2023 - 00:32,
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Ordu'da emniyetten APP plaka operasyonu: 3 tutuklama

ORDU - Ordu'da polis ekipleri tarafından Avrupa press plaka operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 'resmi belgede sahtecilik soruşturması' çerçevesinde bir atölyeye operasyon düzenlendi. APP olarak bilinen, büyük ve kalın yazı karakterleri kullanılarak, daha dikkat çekici görünümlü plakaların basıldığı tespit edilen yasadışı bir basım atölyesinde, işyerlerinde, şahısların ikametlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 adet sahte mühür basım makinası, 1 adet plaka baskı pres makinası, 5 adet plaka baskı kalıbı, 1 adet plaka boyama makinası, 77 adet basılı APP plaka, 319 adet boş plaka levhası, 413 adet harf kalıbı, 444 adet rakam kalıbı 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak T.A. (33), K.K.(25), ve H.B.B.isimli şüpheliler 'Resmi Belgede Sahtecilik, Mühürde Sahtecilik ve 6136 SKM' suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da APP plaka operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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