Ordu'da Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Patlayıcı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ordu'da Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Patlayıcı Ele Geçirildi

Ordu\'da Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Patlayıcı Ele Geçirildi

Ordu'nun Kumru ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde 23 kablolu dinamit, 279 kibrit eczası fünye, 3.70 kg ANFO ve çeşitli patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

05.09.2024 09:42
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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından operasyonda bir evde çok sayıda dinamit ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kumru ilçesinde 2 şahsın evine yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların evlerinde ve kargo paketlerinde yapılan aramalarda, 23 adet kablolu dinamit patlayıcı, 279 adet kablolu kibrit eczası fünye, 3,70 kilogram ANFO, 35 adet kablolu dinamit kapsülü, 51 adet dinamit yapımında kullanılan boru, 11 top kablo, 1 adet altın arama dedektörü, 1 adet lehim makinesi, 2 adet boru kesme makası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. (40) ve Y.Ş. (42) isimli şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Patlayıcı Ele Geçirildi - Son Dakika

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