Ordu'da Gıda Firmasına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Ordu'da Gıda Firmasına Silahlı Saldırı

Ordu\'da Gıda Firmasına Silahlı Saldırı

Ünye'de bir gıda firmasına motosikletli saldırı gerçekleşti, yaralanan olmadı, arama çalışmaları sürüyor.

05.10.2024 15:46
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine peş peşe silahlarla ateş açıldı. Olayda yaralanan veya can kaybı olmazken, polis kaçan şahıslar için arama çalışması başlattı.

Olay, Kaledere Mahallesi Arzanoğlu Caddesi üzerinde bir gıda firması önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletleriyle gelen 2 şahıs, gıda firmasına peş peşe ateş etmeye başladı. Bu sırada firma içerisinde bulunan iş yeri sahipleri de kaçan şahısların arkasından koşarak silahla karşılık verdi.

"Şarjör ve boş kovan bulundu"

Gerçekleşen silahlı olayın ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerini şeritle kapattı. Kaçan şahısların düşürdüğü öğrenilen alanda bir içerisinde 5 mermi bulunan şarjör, 2 adet mermi ve bir adet boş kovan bulundu.

"Motosikletle kaçtılar"

Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren şahıslar motosikletle hızlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından ilçe genelinde ekipler kaçan şahıslara yönelik arama çalışmaları başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Gıda Firmasına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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