Ordu'da Hırsızlık: Aynayı Söküp Gitti - Son Dakika
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Ordu'da Hırsızlık: Aynayı Söküp Gitti

Ordu\'da Hırsızlık: Aynayı Söküp Gitti

Ordu'da bir şahıs, aracın aynasını saniyeler içinde çalıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasında kaydedildi.

16.12.2024 14:32
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Ordu'da bir şahıs, gece saatlerinde etrafı kolaçan ettikten sonra otomobilin aynasını saniyeler içerisinde yerinden söküp alarak uzaklaştı. Aynanın düştüğünü sanan araç sahibi ise güvenlik kamerasını inceleyince gerçeği fark etti.

Olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde 14 Aralık saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'da bir televizyon kanalında çalışan Sefat Yılmaz, aracının sağ dikiz aynasının olmadığını fark etti. Ayanın, mahalledeki çocuklar tarafından düşürülebileceği ihtimali üzerine aracın çevresini inceleyen Yılmaz, aynayı bulamayınca evinin güvenlik kameralarını inceledi. Aynanın gece yarısı bir şahıs tarafından saniyeler içerisinde sökülüp alındığını fark eden Yılmaz şikayetçi oldu.

"Galiba kendi aracında kullanacak"

Kendisinde yedek bir dikiz aynası olduğunu ve bu aynayı takarak trafiğe çıktığını, çalınan parçanın kolay bulunamadığını söyleyen Yılmaz, "Bir tane ayna bin TL civarında. Alan vatandaşın galiba bu şekilde kendi aracı var onu tamamlayacak. Parça olarak satacak olsa ikisini birden sökerdi diye düşünüyorum. Şahıs yakalanırsa işin detayını o zaman anlayacağız" dedi.

"Saniyeler içerisinde aynayı profesyonel bir şekilde söküp uzaklaşıyor"

Aynayı söken kişinin olay yeri keşfinin ve aynayı sökmesinin toplamda 1 dakika bile sürmediğini aktaran Yılmaz, "30 saniye içerisinde, aynayı da nasıl sökeceğini biliyor. Aracı da tanıyan birisi olduğundan hızlı ve profesyonel bir şekilde aynayı alıyor. Zaten önce etrafa bakıyor, kimseyi göremeyince, kamera olduğunu da fark etmeyince alıp yoluna gidiyor. İhtiyacı olduğunu ve maddi durumunun olmadığını söyleseydi kendisine yardımcı olurduk, bir ayna için bir cezası olacak, hırsız damgası yiyecek ve siciline işleyecek" diye konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler, bir şahsın aracın yanından geçtiği, sonrasında ise bölgede inceleme yaptığı, aracın sağ tarafına yönelerek, saniyeler içerisinde aynayı araçtan söküp uzaklaştığı anlar yer alıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Hırsızlık: Aynayı Söküp Gitti - Son Dakika

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