Ordu'da Hırsızlık Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Hırsızlık Çetesi Tutuklandı

Ordu\'da Hırsızlık Çetesi Tutuklandı

Ordu'da 2 ilçede hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı, çalıntı malzemeler sahiplerine iade edildi.

03.10.2024 14:45
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Ordu'nun 2 farklı ilçesinde evlere girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi'nde 1 adet av tüfeği, 120 kilogram fındık ve maddi değeri yüksek gıda malzemeleri ile Korgan ilçesi Büyükakçekese Mahallesi'nde 200 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalınması sonucu çalışmalara başladı. Olayın aydınlatılmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde olayları gerçekleştiren şüphelilerin S.Ö. (25), M.A. (28), B.Ö. (23) ve A.S. (25) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 10 gram kubar esrar, 4 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarla ilgili S.Ö., B.Ö. ve A.S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Hırsızlık Çetesi Tutuklandı - Son Dakika

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