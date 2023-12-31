Ordu\'da Horoz Dövüştürenlere Para Cezası

Ordu'da bir hayvanları koruma derneğinin lokalinde 'horoz dövüştürdüğü' belirlenen 36 kişiye toplamda 145 bin 980 lira para cezası uygulandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Perşembe ilçesi Doğan Mahallesi'nde G.K. (41) isimli şahsın başkanlığını yaptığı ancak tüzel kişilik kaydı bulunmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine derneğe ait lokale operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti.

Ayrıca, organizasyonu düzenleyen G.K (41), M.D. (38) ve Ü.G. (30) hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan, hayvan sahipleri R.Y. (63), G.Ş. (34), C.K. (43), O.K. (35), K.K. (41)ile M.K. (30) isimli şahıslar hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet, Hayvanları Dövüştürme' suçundan adli işlem yapıldı.

Ekiplerin el koyduğu 13 horoz, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ORDU