Ordu'da İş Makinesi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ordu'da İş Makinesi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Ordu\'da İş Makinesi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş makinesi ve otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

24.10.2024 14:48  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Murat Özsoy(42) idaresindeki otomobil, çalışma yapılan diğer tünelden çıkış yaparak aynı istikamete giden Kafi Yılmaz'ın kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsü Murat Özsoy, yanında bulunan Kader Özbolat (35) ve 8 yaşındaki Barış Emre Savaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Kader Özbolat, Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası çevre yolundaki trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

İnceleme, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, ordu, Kaza, Ünye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da İş Makinesi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
20:20 Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı “Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar“ Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar"
19:55 UEFA Avrupa Ligi’nde Yunus Akgün fırtınası UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:48 TUSAŞ’taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor
19:34 İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ'ın önemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 15:49:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da İş Makinesi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.