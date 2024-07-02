Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinden nakit para ve altın çalan 3 hırsızı yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada çalıntı para ve altınların yanı sıra silah ve aletler de ele geçirildi.

02.07.2024 10:55
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İş yerinden hırsızlık yapan suç makineleri Ordu'da yakalandı

ORDU - Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmişte onlarca kez suça karışmış olan, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir işyerinden nakit para ve altın çalan 3 hırsızı yakaladı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Ordu'da bir restoranda meydana gelen işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların M.Ş., H.K. ve M.A. olduğunu tespit etti. Yakın takibe alınan şüpheliler, 55 AKP 857 plakalı kiralık otomobil ile birlikte Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Suç makinesi çıktılar

Olayın şüphelileri olan M.Ş., H.K. ve M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ş.'nin 53 farklı suçtan kaydının bulunduğu, H.K. isimli şüphelinin 19 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranma kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şahısların aracında ve üzerinde yapılana aramada çalınan 89 bin 750 TL para, 1 adet bilezik, 10 adet çeyrek altın, 7 adet gram altın ele geçirildi. Şahısların araçlarında yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet taşlama makinası, 1 adet çekiç ve 1 adet keser bulundu.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Ordu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı - Son Dakika

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