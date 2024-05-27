Ordu'da işyeri kundaklama olayında 2 tutuklama - Son Dakika
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Ordu'da işyeri kundaklama olayında 2 tutuklama

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir eğlence mekanında meydana gelen kundaklama olayında yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit ettikten sonra kaçmasına yardım eden bir diğer şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonucunda eğlence mekanında hasar meydana geldi.

27.05.2024 20:35
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Ordu'da işyeri kundaklama olayında 2 tutuklama

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen işyeri kundaklama olayında yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olay, 23 Mayıs tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında gece saatlerinde kundaklama olayı meydana geldi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirenin H.Y. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine H.Y. ve şüphelinin kaçmasına yardım eden E.Y. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan eğlence mekanında ise hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da işyeri kundaklama olayında 2 tutuklama - Son Dakika

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