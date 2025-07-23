Ordu\'da Jandarma Operasyonları: 41 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen çalışmalar paylaşıldı. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar dahilinde, 32 bin 472 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 41 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı.

Trafik ekiplerinin faaliyetleri

Jandarma trafik ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ise 9 bin 602 araç kontrol edilirken, 282 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 55 araç trafikten men edildi, 9 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda ise son bir haftada yapılan aramalarda 9 gram skunk, 16 gram sentetik kannabinoid, 15 kök kenevir, 155 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet lyrıca, 2 adet ruhsatsız tabanca 1 adet av tüfeği ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 12 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan adli işlem yapıldı.

KOM ekipleri faaliyetleri

Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlarda 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte kimlik belgesi, 3 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 800 adet boş makaron ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. - ORDU