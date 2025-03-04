Ordu'da Jandarma Operasyonları: 51 Gözaltı, 25 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ordu'da Jandarma Operasyonları: 51 Gözaltı, 25 Tutuklama

Ordu'da son bir haftada 27 bin şahıs sorgulandı, 51 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı.

04.03.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında 27 bin 204 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranması bulunan 51 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından son bir hafta içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında 27 bin 204 şahıs ve 25 464 araç sorgulandı. Çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 51 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 bin 490 araç kontrol edildi

Jandarma trafik ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ise 12 bin 490 araç kontrol edilirken, 317 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 85 araç trafikten men edildi, 4 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde eş zamanlı olarak yürütülen kış lastiği uygulaması denetimi, radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimleri de gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda ise son bir haftada yapılan aramalarda 140 gram skunk, 14 adet sentetik ecza hapı ve 10 gram toz esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Sağlık, Asayiş, trafik, Hukuk, ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Jandarma Operasyonları: 51 Gözaltı, 25 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:44:22. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Jandarma Operasyonları: 51 Gözaltı, 25 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.