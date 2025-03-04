Ordu'da Jandarma Operasyonları: 51 Gözaltı, 25 Tutuklama

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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında 27 bin 204 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranması bulunan 51 şüpheli yakalandı, 25'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından son bir hafta içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında 27 bin 204 şahıs ve 25 464 araç sorgulandı. Çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 51 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 bin 490 araç kontrol edildi

Jandarma trafik ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ise 12 bin 490 araç kontrol edilirken, 317 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 85 araç trafikten men edildi, 4 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde eş zamanlı olarak yürütülen kış lastiği uygulaması denetimi, radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimleri de gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda ise son bir haftada yapılan aramalarda 140 gram skunk, 14 adet sentetik ecza hapı ve 10 gram toz esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ORDU