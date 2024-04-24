Ordu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Ordu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Ordu\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmalarda, Fatsa ilçesinde bir iş yerinde 10 kilogram paketlenmiş tütün, 4 kilogram kaçak tütün, 7 bin adet içi doldurulmuş makaron, 6 bin 800 adet bandrolü kesilmiş makaron ele geçirildi. Altınordu ilçesinde ise 520 bin adet boş makaron, 84 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 30 kilogram kaçak tütün bulundu. Olaylarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

24.04.2024 12:35
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Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak tütün mamullerine yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün mamullerine yönelik Fatsa ilçesinde bir iş yerinde yapılan çalışmada 10 kilogram paketlenmiş tütün, 4 kilogram kaçak tütün, 7 bin adet içi doldurulmuş makaron, 6 bin 800 adet bandrolü kesilmiş makaron ele geçirildi.

Ekipler tarafından Altınordu ilçesinde 2 iş yeri ve 1 depoda yapılan çalışmalarda 520 bin adet boş makaron, 84 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 30 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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