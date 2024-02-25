- Ordu'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden sürücü, çektiği drift videoları ve yediği trafik cezaları ile gündeme gelmişti.
Kaza, ilçeye bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Türk'ün kullandığı 52 AK 090 plakalı kamyonet aks kesmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı, ardından yolun kenarındaki kaldırıma çarptı. Kaza nedeniyle sürücü ağır yaralanırken, sürücünün annesi Emine Türk ile araçta bulunan Dursun C. ile Ali C. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Metin Türk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan sürücü Metin Türk, daha önceden çektiği drift videoları ile gündeme gelmiş, ulusal basında da yer almıştı. Drift tutkusu ile tanınan Metin Türk, 15 Haziran 2023 tarihinde verdiği röportajda o zamana kadar yaklaşık 300 bin TL trafik cezası yediğini belirtmişti.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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