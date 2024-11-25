Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

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Ordu'da avlanmak için yaylaya giden ve kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 2 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

25.11.2024 19:40  Güncelleme: 19:45
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Mahsur kalan 4 kişiyi Büyükşehir belediyesi ekipleri buldu

ORDU - Ordu'da avlanmak için yaylaya giden ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, avlanmak için 23 Kasım tarihi akşam saatlerinde Mesudiye ilçesi Horu Obası'na çıkan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Barış Aslantaş ve Hüdaverdi Aslantaş (43), yoğun kar nedeniyle burada mahsur kaldı. 24 Kasım tarihi öğlen saatlerinde mahsur kaldıklarına dair ihbarda bulunan vatandaşlar, kurtarılmak için yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi, iş makineleri, jandarma ve araçlar sevk edildi. Olumsuz hava şartları altında bölgede yapılan aram çalışmaları 2 gün boyunca devam etti.

Kayıp şahıslar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sağ olarak bulundu

Çok sayıda arama ver kurtarma ekibinin katıldığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de personel, arama kurtarma ekibi, araç ve iş makinesi desteği verdiği, 2 gün devam eden arama ve kurtarma çalışmalarının ardından 4 şahıs, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Mesudiye ilçesi Armutkolu Yaylası'nda sağ olarak bulundu.

Ordu\'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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