Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Ordu\'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polis ve jandarma ekipleri, sürücülere ve yayalara bilgilendirme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceren Özdemir Meydanı'nda stantlar açarak trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca polis ekipleri tarafından alkol gözlüğü ile sürücülere alkolün etkisi konusunda uygulamalı olarak bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, trafik konusunda daha bilinçli olduklarını belirterek kurallara daha çok dikkat etmeleri gerektiğini vurguladılar.

08.05.2024 15:52  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik polis ve jandarma ekipleri sürücülere ve yayalara yönelik bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ceren Özdemir Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte stantlar açılarak sürücü, öğrenci ve sivil yol kullanıcılarına yönelik trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Köpek unsurları tarafından itaat ve uyuşturucu ile mayın araması gösterileri yapılarak, polis ve jandarma birimlerinde kullanılan araç-gereç ve malzemelerin tanıtımı yapıldı. Polis ekipleri tarafından alkol gözlüğü ile sürücülerde alkolün etkisi konusunda uygulamalı olarak bilgilendirme de yapılırken, çocuklara ise el broşürü, hikaye ve boyama kitapları, dedektif kimlik kartı ile balon dağıtıldı. İlçelerdeki personellerin de katıldığı etkinliğe vatandaşların ilgilisi yoğun oldu.

Vatandaşlar, trafik konusunda daha da bilgilendiklerini belirterek, özellikle alkol gözlüğünü taktıktan sonra görmenin ciddi oranda zorlaştığını, insanların kurallara daha çok dikkat etmeleri gerektiğini ve alkollü araç kullanmamaları gerektiğini söylediler. - ORDU

Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Ceren Özdemir, Jandarma, trafik, Ordu, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:44 Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:37:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement