Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası kadın sağ olarak bulundu - Son Dakika
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Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası kadın sağ olarak bulundu

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kaybolan 97 yaşındaki Alzheimer hastası Hamide B., bir fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından kadın gece saat 01.00 sıralarında bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

04.06.2024 13:00
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Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası kadın sağ olarak bulundu

ORDU - Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, fındık bahçesinde sağ olarak bulundu.

Olay, Ulubey ilçesi Karakoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 97 yaşındaki Hamide B., Dastra Sokak Küme Evleri'ndeki evinden dün sabah saat 09.00 itibarıyla ayrıldı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine ailesi bölgede arama yaptı, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulubey İlçe Polis Merkezi ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan, yaklaşık 2 saat süren ve köpek unsurlarıyla da yapılan çalışmalarının ardından yaşlı kadın, jandarma ve polis ekipleri tarafından aynı mahalledeki bir fındık bahçesinde gece saat 01.00 sıralarında sağ olarak bulundu.

Hamide B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası kadın sağ olarak bulundu - Son Dakika

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