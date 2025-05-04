Ordu'da Kayıp İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Ordu'da kayıp olan 2'nci şahsın da cansız bedeni suda bulundu

Süleyman Erdoğan'ın cesedi, ilk cesedin bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu

ORDU - Ordu'da, 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan ve dün itibariyle birinin cansız bedeninin bulunduğu kanyonda, çalışmaların3'üncü gününde ikinci cesede de ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesinin Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Erdoğan ile yanında bulunan Gizem Sinanoğlu isimli kadından 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucu Süleyman Erdoğan'ın 52 AY 465 plakalı otomobili, ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında dün gece saatlerinde bulundu. O günden bu yana başlatılan çalışmalar, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, AFAD, polis ve gönüllü arama ekiplerinin desteğiyle sürdürüldü.

Bölgede yapılan arama çalışmalarının 2'nci gününde Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedeni, Süleyman Erdoğan'ın otomobilinin bulunduğu noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta, kanyon içerisinde 5 metre derinlikte bulundu.

Diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Çalışmaların 3'üncü gününde ise ekipler, yine kanyon içerisinde yaptıkları çalışmalar sonucu, Gizem Sinanoğlu'nun cesedinin bulunduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta Süleyman Erdoğan'ın da cansız bedenine ulaştı. İtfaiye ve polis dalgıç, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin desteğiyle sudan çıkartılan ceset kıyıya alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Süleyman Erdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Biri belediye personeli, diğeri ise üniversite öğrencisi

Öte yandan, kayıp olan ve birer gün arayla cansız bedenlerine ulaşılan şahıslardan Süleyman Erdoğan'ın Ulubey Belediyesi'nde silindir operatörü olduğu, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Gizem Sinanoğlu'nun ise Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı olduğu, Ulubey Meslek Yüksek Okulu'nda laborant ve veteriner sağlık bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

"Ne yazık ki 2 cenazenin de cansız bedenine ulaşıldı"

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, "Gönül isterdi ki bu iki kardeşimizi de sağ salim bulalım. Ama yıllarca cesetlerine ulaşamayan aileler var. Dün kız kardeşimize, bugün ise erkek kardeşimize ulaştık. Gönül isterdi ki bu kardeşlerimizin cenazelerini sağ salim bulalım. Ama ne yazık ki cansız bedenlerine ulaştık. Acımız gerçekten büyük, her iki kardeşimiz de bizim evladımız. Bu hadiseleri duymak bizi derinden üzüyor, inşallah bu son olur" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.