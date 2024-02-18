Ordu'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Ordu\'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.02.2024 19:53
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Eymür Mahallesi mevkisinde, Hayati Yılmaz (51) yönetimindeki 52 DK 814 plakalı otomobil ile M.F'nin (34) kullandığı 52 S 0240 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetti, minibüste bulunan Duru Fedekartürk (30) yaralandı.

Fedekartürk, 112 Acil Sağlık ekibince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Ordu, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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