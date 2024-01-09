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Ordu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Ordu\'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
09.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:05
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Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G.' bin (47) kullandığı 52 KG 830 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Genç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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