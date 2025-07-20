Ordu\'da Patpat Kazası: 1 Ölü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Haliluşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nden Haliluşağı Mahallesi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan İsa Odabaşı idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, patpat sürücüsü İsa Odabaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - ORDU