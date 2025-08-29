Ordu'da patpat kazası! 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Ordu'da patpat kazası! 3 ölü, 4 yaralı

Ordu'da patpat kazası! 3 ölü, 4 yaralı
29.08.2025 21:34
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı "patpat"ın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle 4 kişi de yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan patpat, uçurumdan yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİLANÇO AĞIR! 3 ÖLÜ, 4 YARALI

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

