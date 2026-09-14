Ordu'da seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ordu'da seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

Ordu\'da seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
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Ordu'da seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastik kısmında başlayan ve dorseye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonun dorse kısmında hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastik kısmında başlayan ve dorseye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçenin Ayazlı Mahallesi Kumru-Korgan Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E. yönetimindeki 52 K 4794 plakalı hafriyat kamyonunun seyir halindeyken lastik kısmından duman yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, kamyonun dorse kısmına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonun dorse kısmında hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Ordu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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